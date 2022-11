Les Contes dessinés du Calao Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

Les Contes dessinés du Calao Dole, 2 décembre 2022, Dole. Les Contes dessinés du Calao

Médiathèque de l’Hôtel-Dieu Dole Jura

2022-12-02 – 2022-12-02 Dole

Jura Dole Jura EUR ​Spectacle écrit et interprété par Florent Gilles, dessiné par M.LeRouge. Les babouches d’Abou Kacem, La moufle, Une faim de loup, Le petit bonhomme de pain d’épices, L’homme qui courait après sa chance… Découvrez des contes qui ont traversé les générations et qui trouvent encore aujourd’hui une résonance dans notre société. Vendredi 2 décembre à 18h +33 3 84 79 79 79 Dole

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Dole, Jura Autres Lieu Dole Adresse Médiathèque de l'Hôtel-Dieu Dole Jura Ville Dole lieuville Dole Departement Jura

Dole Dole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dole/

Les Contes dessinés du Calao Dole 2022-12-02 was last modified: by Les Contes dessinés du Calao Dole Dole 2 décembre 2022 Dole Jura Médiathèque de l'Hôtel-Dieu Dole Jura

Dole Jura