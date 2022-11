Les contes de Noël au château de Kérouzéré Sibiril Sibiril Catégories d’évènement: Finistre

2022-12-03 – 2022-12-03

Finistre Sibiril Pour bien démarrer les festivités de Noël, la bibliothèque Lire à Sibiril convie petits et grands à venir écouter des contes de Noël au coin de la cheminée.

Apportez vos plaids et biscuits préférés et rejoignez les bénévoles pour un après-midi magique au château de Kérouzéré. Il paraît même que le Père-Noël est convié ! lireasibiril@gmail.com Lieu-dit Kerouzère Chateau de Kerouzéré Sibiril

