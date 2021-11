Les contes de ma mère l’Oye Châtillon-sur-Loire, 26 novembre 2021, Châtillon-sur-Loire.

Les contes de ma mère l’Oye Châtillon-sur-Loire

2021-11-26 – 2021-11-26

Châtillon-sur-Loire 45360 Châtillon-sur-Loire

Un soir, une petite fille qui ne veut pas dormir tombe la tête la première dans son livre, les Contes de ma Mère l’Oye. Fort heureusement avec son fidèle ours en peluche, grognon mais réconfortant ! Au fil des pages, elle croise la Belle au Bois dormant, trouve refuge dans le château de la Bête, rencontre le Petit Poucet et ses frères, et modifie le cours de leurs histoires…

Grâce au talent du quatuor Anches Hantées et du comédien Jean Manifacier, ce conte devient aujourd’hui un spectacle musical vivant, pour faire rêver les enfants et ceux qui le sont restés.

​Sur un texte original d’Elodie Fondacci

Mise en scène : Jean ManifacierDirection artistique : Quatuor Anches Hantées /Jean Manifacier et Sophie MarilleyProducteur : QAHCréation lumières : Philippe ArbertAvec le QAH et Jean Mani

Les Contes de ma mère l’Oye

Musique de Maurice Ravel

Textes de Charles de Perrault

Adaptation Élodie Fondacci

Quatuor Anches Hantées

Comédien Jean Manifacier

+33 2 38 67 53 22

