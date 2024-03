Les contes de l’arbre monde Musée Barrois Bar-le-Duc, samedi 18 mai 2024.

Pour la Nuit des Musées 2024, le Musée barrois vous propose un programme jeune public autour de la forêt.

On dit que c’est un arbre qui relie la terre au ciel. On l’appelle « L’arbre monde ». On dit aussi que quand on vient se coucher sous l’arbre monde, quand on prend vraiment le temps d’écouter, alors l’arbre monde nous livre ses histoires. Ce sont des histoires qui nous parlent du monde des arbres. Car les arbres savent parler, pourvu qu’on sache un peu les écouter ! Et si finalement les arbres nous parlaient de nous ?

Par la compagnie Aboudbras.

À partir de 6 ans, 45 min.

Créé en 1841 à l'initiative de l'architecte Théodore Oudet, le musée ouvre ses portes au public à l'hôtel de la Meuse. Il est transféré et inauguré en 1974 dans le château des ducs (restauré). Les collections de géographie créées en 1884 par M. Bonnabelle s'ajoutent aux collections initiales.

© Cie Aboudbras