LES CONTES DE L'ARBRE DE NOËL Fontenay, 18 décembre 2021, Fontenay.

2021-12-18 15:30:00 15:30:00 – 2021-12-18 17:00:00 17:00:00 Salle des fêtes (à côté de l’église) Chemin des Senseaux

Fontenay Vosges Fontenay Proposé par la compagnie ABOUDBRAS (88330 HAILLAINVILLE), « Les Contes de l’Arbre Noël » racontent différentes légendes autour du sapin, roi de la forêt, qui est devenu l’arbre emblématique de Noël. Des contes initiatiques nous feront suivre l’évolution d’un petit sapin et l’aventure d’une vie.

Ces différentes histoires vous seront présentées par la conteuse Jessica Blanc, qui s’accompagne pour l’occasion de cercles de narration. Ces derniers orneront au fil des histoires un sapin en bois, qui par la magie des contes, le transformeront en sapin de noël.

Jérôme Saint-Martin prolonge la parole par son interprétation musicale avec des instruments tels que didjeridoo, guimbarde, kalimba, flûtes et autres instruments proches de la nature.

Goûter et venue du père noël à l’issue de la représentation.

Dès 5 ans

Accès selon protocole en vigueur | pass sanitaire +12ans tourisme.vallonsdesvosges@gmail.com +33 3 29 50 51 33 https://www.tourisme-bruyeres.com/ Cie Aboudbras



