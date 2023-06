Les contes de l’Amiral Les contes de l’Amiral Paris, 9 août 2023, Paris.

Les contes de l’Amiral 9 août – 20 septembre Les contes de l’Amiral Gratuit sur inscription

En août et septembre 2023, l’Atelier de curiosité urbaine-l’Escale propose 9 moments de partage sensible autour d’un conte ou d’une histoire pour les tout-petits (jusqu’à 6 ans) et… leur nounou, maman, papa, tata, grand frère ou grande soeur, dans l’espace public de la résidence.

Chaque évènement est précédé d’une courte parade avec un musicien.ne en live et suivi d’un temps d’échange et de convivialité .

Durée : 30 minutes ( parade + conte ) Rendez-vous* : 15h45 devant l’Atelier de curiosité urbaine-l’Escale

Les contes de l'Amiral 83 rue de l'amiral Mouchez 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France 0671179101 http://www.deuxiemegroupe.org

Deuxième Groupe d'intervention pilote L'Atelier de curiosité urbaine-L'Escale, Espace de vie sociale, au coeur de la résidence Amiral Mouchez et propose des accueils en résidence artistiques en lien avec les habitant-es, de la diffusion de spectacle dans les extérieurs de la résidence, des temps d'échanges et de convivialité lors des Terrasses de l'amiral. Accès par le TRAM Station Charlety

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T15:45:00+02:00 – 2023-08-09T17:00:00+02:00

2023-09-20T15:45:00+02:00 – 2023-09-20T17:00:00+02:00

©deuxiemegroupe