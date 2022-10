« Les Contes de la Sorcière de la Vallée des Fées » par les Carnets de Prunelle Cuisery, 28 octobre 2022, Cuisery.

« Les Contes de la Sorcière de la Vallée des Fées » par les Carnets de Prunelle

2022-10-28 17:00:00 – 2022-10-28 18:00:00

5 5 EUR En plein cœur de la mythique Bourgogne, dans la Vallée des Fées, là où jadis vivaient les celtes et régnaient les plus grands rois et reines du Royaume de Bourgogne, à quelques pas des Menhirs d’Epoigny et de la Vouivre de Couches, vit une sorcière, appelée la Fée des Oiseaux.

Avec ses carnets magiques, d’où jaillissent créatures et légendes de Mère Nature, elle arpente les chemins afin que nul n’oublie jamais les ballades et les histoires d’Autrefois.

Quel que soit la saison, la Sorcière de la Vallée des Fées croisera votre chemin pour réveiller, le temps d’une veillée, la magie qui sommeille en chacun de vous… »

Durée : 1h – Tout public.

Visite de l’espace muséographique inclus

Sur réservation au 03.85.27.08.00

