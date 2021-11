Redon Redon Ille-et-Vilaine, Redon Les contes de la montagne racontés par Obayron Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Redon Ille-et-Vilaine Redon Les Contes de la montagne racontés par Obayron.

Heure du conte pour les enfants de plus de 6 ans accompagnés d’un adulte

Gratuit, sur réservation dans la limite des places disponibles.

Mercredi 24 novembre 2021 à 16h – Médiathèque Jean-Michel Bollé (Redon)

Renseignements et inscription : 02 99 71 29 38 ou mediatheque@redon-agglomeration.bzh Les Anciens ont besoin des Jeunes et vice versa.

3 contes qui parlent du lien intergénérationnel avec un accompagnement à la flûte sur des airs celtes.

