Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le mercredi 21 octobre 2020 à 15:00

Une petite lanterne un peu rouillée, un peu cabossée, une petite lanterne qui ne paye pas de mine, mais qui cache en son sein non pas un génie comme la lampe d’Aladin, non ! Mais quelque chose ou plutôt quelqu’un de beaucoup plus simple mais pas moins étonnant : Une grenouille !

Gratuit, sur inscription

La Compagnie La Grenouille Bleue vous donne rendez-vous à l’Auditorium Jean Jaurès pour un spectacle destiné aux petits et aux grands à partir de 5 ans ! Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

2020-10-21T15:00:00 2020-10-21T16:00:00

