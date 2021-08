Mulhouse Musée Electropolis Haut-Rhin, Mulhouse “Les contes de la grenouille” au coeur du Jardin des énergies Musée Electropolis Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

“Tourne, tourne la grenouille, la roue des histoires, pour les petits et pour les grands !” : une balade contée dans le Jardin des énergies autour de la grenouille, figure centrale de la Roue de l’énergie de Tomi Ungerer. Tout public. 15 participants maximum. Réservation obligatoire via la billetterie en ligne. Cet atelier s’inscrit dans le cadre des Journées Amusées, programme estival conçu par Musées Mulhouse Sud-Alsace en partenariat avec Mulhouse Alsace Agglomération.

Entrée comprise dans le prix du billet d’entrée au musée. Réservation obligatoire via la billetterie en ligne.

Balade contée par Emmanuelle Philippi-Hahn Musée Electropolis 55 rue du Pâturage 68200 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin

2021-08-21T14:00:00 2021-08-21T15:00:00;2021-08-21T16:00:00 2021-08-21T17:00:00;2021-08-22T14:00:00 2021-08-22T15:00:00;2021-08-22T16:00:00 2021-08-22T17:00:00;2021-09-11T14:00:00 2021-09-11T15:00:00;2021-09-11T16:00:00 2021-09-11T17:00:00;2021-09-12T14:00:00 2021-09-12T15:00:00;2021-09-12T16:00:00 2021-09-12T17:00:00;2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T15:00:00;2021-10-09T16:00:00 2021-10-09T17:00:00;2021-10-10T14:00:00 2021-10-10T15:00:00;2021-10-10T16:00:00 2021-10-10T17:00:00

