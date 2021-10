Les Contes de Kerzu Chapelle Lamennais, 30 octobre 2021, Saint-Brieuc.

Les Contes de Kerzu

Chapelle Lamennais, le samedi 30 octobre à 18:00

Spectacles de la [Cie Coppelius](http://coppelius.fr/) La tradition veut que ce douzième mois (Kerzu) soit le mois des contes au coin du feu mais aussi des disparitions inquiétantes et des peurs profondes. Kerzu nous plonge dans la saison noire et les abords des rivières sont hantés par les lavandières de la nuit qui envoûtent les retardataires avant de les livrer à l’Ankou. L’Ankou fera en cette fin de Kerzu, une dernière moisson avant de céder sa place au dernier mort de l’année… C’est chez François-Marie Luzel ( 1821 – 1895), Anatole Le Bras (1859 – 1926) et les autres folkloristes qui ont sillonné la Bretagne du XIXème siècle, ou encore dans le témoignage direct d’un Jean-Marie Déguignet (1834-1905) que Me Coppelius et consorts sont partis puiser leurs contes et leur inspiration. **TROIS CONTES INQUIÉTANTS ET AMUSANTS, PORTÉS PAR LA DANSE, DES MARIONNETTES ET LES OMBRES** **Le fils de l’Ankou** Ou comment un enfant est devenu le filleul de l’Ankou et s’est ensuite fait médecin, un médecin qui à cru pouvoir se jouer de la mort… il a appris à ses dépends qu’on ne se rie pas de L’Ankou. **La Lavandière de la nuit** Rencontre au clair de lune avec l’une des plus terrible dame blanche. Mais qui est-elle ? Femme de mauvaise vie qui nettoie pour l’éternité son linceul taché dans l’eau saumâtre d’un lavoir abandonné ? Mère infanticide qui ne parvient pas à racheter le plus terrible des crimes ? Elle vous racontera son histoire. **La complainte du Bugul-noz** C’est en ombre sur un linceul que se jouera ce conte, comme un rêve, un cauchemars… le cauchemar que font les âmes perdue des enfants qui arpentent les landes et les plages de Basse-Bretagne en quête d’une paix que la mort leur refuse. **BELLETTERIE CONTES DE KERZU** [[https://www.helloasso.com/associations/telenn/evenements/contes-de-kerzu](https://www.helloasso.com/associations/telenn/evenements/contes-de-kerzu)](https://www.helloasso.com/associations/telenn/evenements/contes-de-kerzu)

Entrée payante

Venez frissonner le long des chemins creux de Bretagne autour de trois contes mystérieux.

Chapelle Lamennais 2, Rue Des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T18:00:00 2021-10-30T19:30:00