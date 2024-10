Les contes de Ghislaine Médiathèque Les Lettres de mon Moulin Saint-Michel-Chef-Chef, mercredi 6 novembre 2024.

Les contes de Ghislaine

Médiathèque Les Lettres de mon Moulin 22 Bis rue du Redois Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Ghislaine Baralon vous attend pour la lecture de ses contes à la médiathèque Lettres de mon Moulin à Saint Michel Chef-Chef !

Dans le cadre du Mois des Tout-Petits, de nombreuses animations sont proposées à destination des plus jeunes ateliers, spectacles, conférences… en rapport avec la Petite Enfance et en accès gratuit pour la plupart des programmes.

Bienvenue à notre animation musicale participative ! Préparez-vous à plonger dans un univers ludique et joyeux où les enfants et les adultes se réunissent pour partager des moments de complicité et de créativité.

Ingrédients de notre recette magique

Mettez une pincée de rythmes

Ajoutez deux cuillères de jeux de doigts

Trois cent grammes de comptines

Saupoudrez le tout de deouces mélodies

Croquez cet instant de bonheur !.

Bon à savoir

Programme complet du Mois des Tout-Petits disponible en bas de cette page

Gratuit

Sur réservation

Rejoignez-nous pour une aventure sensorielle inoubliable, où chaque note, chaque geste et chaque sourire compte. À très bientôt pour un moment d’évasion musicale !

Durée 30 minutes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-06 10:30:00

fin : 2024-11-06 11:00:00

Médiathèque Les Lettres de mon Moulin 22 Bis rue du Redois

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire mediatheque@stmichelchefchef.fr

L’événement Les contes de Ghislaine Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2024-10-07 par eSPRIT Pays de la Loire

