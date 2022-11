Les contes d’automne Marseille 8e Arrondissement, 26 novembre 2022, Marseille 8e Arrondissement.

Les contes d’automne

EUR Cette deuxième série de contes pour enfants et adultes à l’âme d’enfant, s’articulent autour de la place centrale d’une grande ville et d’un village.



Ville d’aujourd’hui, village de toujours : il s’en racontent, des histoires, de bouche à oreille et de livre d’enfant en parole de sages…

Des histoires qui disent, en s’amusant, comment on y vit, comment on y rêve, comment on y devient grand.



Il y aura d’abord celle d’Hortense la belette, de Ginette la grande aigrette et de Marcel l’hippopotame qui s’aventurent au coeur de la grande ville, à leurs risques et périls ; et puis celle des 3 rouquins, gamins du village, qui voudraient bien changer le destin de deux bossus, l’un qui est l’amour même, et l’autre méchant comme une teigne. Et puis des chansons magiques, forcément, pour que les sortilèges s’accomplissent.



Jeanne, Loïc et Lucas, jeunes acteurs du Groupe 444, attendent avec impatience de retrouver petits et grands le samedi 26 novembre à 11h.



Les contes du mois de décembre seront, bien sûr… des contes de Noël !

