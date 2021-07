Auteuil Auteuil AUTEUIL, Oise Les Contes d’Auteuil par des gens qui se la racontent… Auteuil Auteuil Catégories d’évènement: AUTEUIL

Auteuil Oise Auteuil Si vous avez manqué la première édition l'année dernière, le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France vous invite à partager cette soirée nature et contée dans une ambiance estivale aux heures du coucher… A vivre en famille. En partenariat avec la commune et l'association «Elles se la racontent», dans le cadre de Rendez-vous en terrains connus. Prévoir des chaussures de marche et une lampe-torche. Inscription auprès de l'Office de tourisme Beauvais & Beauvaisis au 03 44 15 30 30 ou contact@visitbeauvais.fr

