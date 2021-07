Les Contes d’Ambraluna Auxerre, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Auxerre.

Les Contes d’Ambraluna 2021-07-08 – 2021-07-08 Quai de la République La Scène des Quais

Auxerre Yonne

8 8 EUR Thill le goupil et son ami Yvan ont plus d’un tour dans leur besace, ce sont des Jongleurs des chemins venus des temps lointains. Ils réjouissent les esgourdes de leurs histoires, musique et chansons, pour les grands et les enfants !

Trolls, vouivre, mythe nordique, petite souris chapardeuse… y’en a pour tous les goûts et âges. Le spectacle est fait pour que les plus petits puissent également se raccrocher avec des petites chansons, musiques, historiettes qui viennent dynamiser le rythme.

