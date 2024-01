Les Contes à paillettes La Gaîté Lyrique Paris, dimanche 14 janvier 2024.

Le dimanche 23 juin 2024

de 16h00 à 17h00

Le dimanche 19 mai 2024

de 16h00 à 17h00

Le dimanche 14 avril 2024

de 16h00 à 17h00

Le dimanche 03 mars 2024

de 16h00 à 17h00

Le dimanche 11 février 2024

de 16h00 à 17h00

Le dimanche 14 janvier 2024

de 16h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 5 ans. payant

Sur réservation

Le collectif Paillettes est de retour à la Gaîté Lyrique ! Un dimanche par mois, nos drag queens préférées proposent une lecture de contes qui questionnent l’époque.

La Déliche, Maria Mollarda, Tata Foxie et Crystal Châtaigne embarquent dans un monde où ce n’est pas forcément le prince qui sauve la princesse, où les héros ont le droit de pleurer et les héroïnes de parcourir le monde ! Un dimanche par mois, les drag queens du collectif Paillettes posent leurs talons à la Gaité Lyrique à l’heure du thé (car dans « Gaîté » il y a « thé » !) et racontent leurs meilleures histoires à plumes et à vapeur : des princesses à moustache, d’autres qui domptent les dragons, une grenouille à poil long qui tombe amoureuse d’un crapaud rose, un chevalier riquiqui, un chat qui est chien ou un prince qui tombe amoureux d’un autre prince… Pour tous et toutes et toute la famille, les Contes à paillettes nous plongent dans un univers farfelu et bienveillant où souffle un vent de liberté !

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

La Gaîté Lyrique