Les Contes 3/6 ans Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre

Les Contes 3/6 ans Argenton-sur-Creuse, 23 février 2022, Argenton-sur-Creuse. Les Contes 3/6 ans Argenton-sur-Creuse

2022-02-23 – 2022-02-23

Argenton-sur-Creuse Indre Animation: soirée contes. Viens en pyjama avec ton doudou ou ton nounours pour écouter des histoires.

Un chocolat chaud te sera offert, apporte ta tasse. Ainsi tu seras prêt(e) à te coucher dès que tu rentreras à la maison.

Sur réservation places limitées. Soirée contes en pyjama, à partir de 3 ans bib.infos@orange.fr +33 2 54 01 02 40 http://bibliothequesdupaysdargenton.opac3d.fr/ Animation: soirée contes. Viens en pyjama avec ton doudou ou ton nounours pour écouter des histoires.

Un chocolat chaud te sera offert, apporte ta tasse. Ainsi tu seras prêt(e) à te coucher dès que tu rentreras à la maison.

Sur réservation places limitées. ©PIXABAY

Argenton-sur-Creuse

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse, Indre Autres Lieu Argenton-sur-Creuse Adresse Ville Argenton-sur-Creuse lieuville Argenton-sur-Creuse Departement Indre

Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argenton-sur-creuse/

Les Contes 3/6 ans Argenton-sur-Creuse 2022-02-23 was last modified: by Les Contes 3/6 ans Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse 23 février 2022 Argenton-sur-Creuse Indre

Argenton-sur-Creuse Indre