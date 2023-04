Ultra-Trail du Mont-Blanc : UTMB®, 1 septembre 2023, Les Contamines-Montjoie . Les Contamines-Montjoie ,Haute-Savoie , Ultra-Trail du Mont-Blanc : UTMB® Dans le village Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie

2023-09-01 20:30:00

Haute-Savoie . Venez assister au passage des traileurs du mythique UTMB®, à partir de 20h30 !

Après 30km de course, les coureurs auront la possibilité de se ravitailler au centre du village, avant de traverser les Contamines et d’attaquer l’ascension du Col du Bonhomme. info@lescontamines.com http://www.lescontamines.com/ Les Contamines-Montjoie

