LES CONS S’INVITENT DANS MON SALON THEATRE RONNY COUTTEURE Fretin, dimanche 26 mai 2024.

Quand une soirée pépère à la maison se transforme en bordel absolu, c’est que les cons sont déjà dans votre salon !Bernard est un con et comme tous les cons, il ne s’en est toujours pas rendu compte. Il pense être le meilleur en tout. Dans sa tête, c’est lui le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, le plus séduisant et personne ne peut atteindre son niveau de modestie, à tel point qu’il préfère ne plus sortir et ne plus rencontrer personne, sauf que… D’autres cons vont s’inviter dans son salon !Vivez une soirée unique placée sous le signe de l’humour avec cette comédie d’un nouveau genre !Du théâtre agrémenté de sketchs, de numéros artistiques et d’improvisation, est-ce vraiment si con ?

Tarif : 14.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-05-26 à 16:00

THEATRE RONNY COUTTEURE 1, RUE LÉON GAMBETTA 59273 Fretin 59