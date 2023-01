LES CONIQUES BRASS BAND INVITENT ALEXIS DEMAILLY Mayenne Mayenne Catégorie d’Évènement: Mayenne

LES CONIQUES BRASS BAND INVITENT ALEXIS DEMAILLY Mayenne, 11 février 2023, Mayenne . LES CONIQUES BRASS BAND INVITENT ALEXIS DEMAILLY 7 Place Juhel Théâtre Mayenne Mayenne Théâtre 7 Place Juhel

2023-02-11 18:00:00 – 2023-02-11 20:00:00

Théâtre 7 Place Juhel

Mayenne

Mayenne Pour leur traditionnel concert au théâtre de Mayenne, Les Coniques Brass Band invitent Alexis Demailly le cornettiste et trompettiste originaire du Nord. Découvrez la virtuosité et la sensibilité d’Alexis Demailly dans un programme « 100% Brass Band » haut en couleurs ! Les Coniques Brass Band est un ensemble instrumental composé de cuivres et de percussions basé à Mayenne. Ses 35 musiciens, professionnels et amateurs de haut niveau, viennent des Pays de la Loire, de Bretagne et de Normandie. lesconiquesbrassband@gmail.com https://www.lesconiquesbrassband.fr/ Théâtre 7 Place Juhel Mayenne

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégorie d’Évènement: Mayenne Autres Lieu Mayenne Adresse Mayenne Mayenne Théâtre 7 Place Juhel Ville Mayenne lieuville Théâtre 7 Place Juhel Mayenne Departement Mayenne

Mayenne Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mayenne/

LES CONIQUES BRASS BAND INVITENT ALEXIS DEMAILLY Mayenne 2023-02-11 was last modified: by LES CONIQUES BRASS BAND INVITENT ALEXIS DEMAILLY Mayenne Mayenne 11 février 2023 7 Place Juhel Théâtre Mayenne Mayenne mayenne

Mayenne Mayenne