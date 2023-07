Visitez l’atelier de fabrication de confitures traditionnelles Les confitures du Climont Ranrupt Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Visitez l'atelier de fabrication de confitures traditionnelles 15 – 17 septembre Les confitures du Climont Entrée libre Entrez directement dans l'atelier de fabrication de confitures pour une visite commentée. Prolongez la visite sur le parking en entrant librement dans le Muséobus de la confiture, et découvrez les cinq siècles de l'histoire de la confiture. Les confitures du Climont 14 route du Climont La Salcée, 67420 Ranrupt Ranrupt 67420 Bas-Rhin Grand Est 03 88 97 72 01 http://www.confituresduclimont.com Créée par Fabrice Krencker en 1985, Les Confitures du Climont se spécialisent dans la confection de confitures, de sirops et de gelées selon un procédé traditionnel (en chaudron de cuivre), sans gélifiant ou conservateur, mais avec des techniques innovantes, ce qui a valu à l'entreprise d'être labellisée par l'Etat français « Entreprise du Patrimoine vivant, l'excellence des savoir-faire français ».

La raison d’être de l’entreprise est de faire perdurer les savoir-faire anciens : le patrimoine culinaire alsacien est ici bien vivant, toujours d’actualité. Grand parking autobus et voitures particulières. Visite dans des locaux de plain-pied. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

