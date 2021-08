Cornimont Cornimont Cornimont, Vosges LES CONFESSIONS D’UN CUEILLEUR DE GRAINES D’ARBRES Cornimont Cornimont Catégories d’évènement: Cornimont

Vosges

LES CONFESSIONS D’UN CUEILLEUR DE GRAINES D’ARBRES Cornimont, 29 août 2021, Cornimont. LES CONFESSIONS D’UN CUEILLEUR DE GRAINES D’ARBRES 2021-08-29 17:00:00 – 2021-08-29 18:00:00

Cornimont Vosges Conférence perchée de Rémi Caritey. Escalade d’un sapin et récits forestiers.

Spectacle dans la forêt domaniale de Cornimont, à 10min à pied de la Maison Forestière du Mur des Granges.

Réservation conseillée au 06.89.35.82.84 (appel ou sms). Participation libre. +33 6 89 35 82 84 association la fabrique des sylvains dernière mise à jour : 2021-08-21 par

Détails Catégories d’évènement: Cornimont, Vosges Autres Lieu Cornimont Adresse Ville Cornimont lieuville 47.9733#6.8979