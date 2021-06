Aureilhan Aureilhan Aureilhan, Hautes-Pyrénées Les Conférences Vocales Aureilhan Aureilhan Catégories d’évènement: Aureilhan

Hautes-Pyrénées

Les Conférences Vocales Aureilhan, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Aureilhan. Les Conférences Vocales 2021-07-04 17:30:00 17:30:00 – 2021-07-04 à l’Eglise d’Aureilhan AUREILHAN

Aureilhan Hautes-Pyrénées Aureilhan Pour tout savoir : https://conferencesvocales.com/media/video/

Tarifs :

Adhérent MJC : 10€ ; non adhérent : 12€ ; gratuit -12 ans

Ouvert à tout public. RÉSERVATION OBLIGATOIRE sur accueil.mjcaureilhan@gmail.com 35 chanteurs passionnés, sous la direction de Laetitia Toulouse.

C’est par l’intermédiaire de leur voix, et d’un moment musical qu’est le concert, que les chanteurs des Conférences Vocales échangent sur un sujet qui leur est cher : la musique a cappella contemporaine. Constitués d’œuvres éclectiques, leurs programmes trouvent leur unité dans les sonorités puissantes et poétiques que renferme chaque pièce.

Les interprétations de compositions américaines, australiennes, françaises, lituaniennes, polonaises, etc… se succèdent dans un souci permanent d’expressivité. Par ces œuvres témoins de notre temps, les auditeurs peuvent ainsi partir à la découverte de musiques savantes actuelles de tous horizons. culture.mjcaureilhan@gmail.com +33 5 62 38 04 46 Pour tout savoir : https://conferencesvocales.com/media/video/

Tarifs :

Adhérent MJC : 10€ ; non adhérent : 12€ ; gratuit -12 ans

Ouvert à tout public. RÉSERVATION OBLIGATOIRE sur accueil.mjcaureilhan@gmail.com dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Aureilhan, Hautes-Pyrénées Étiquettes évènement : Autres Lieu Aureilhan Adresse à l'Eglise d'Aureilhan AUREILHAN Ville Aureilhan lieuville 43.23623#0.09317