Les conférences Février à juin 2024 Cité des sciences et de l’Industrie Paris, samedi 3 février 2024.

Les conférences Février à juin 2024 Les conférences de la Cité sont données par les meilleurs chercheurs pour raviver des connaissances fondamentales et informer des développements les plus récents des sciences et des techniques. 3 février 20 juin Cité des sciences et de l’Industrie accès gratuit sur réservation et dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T10:00:00+01:00 – 2024-02-03T19:00:00+01:00

Fin : 2024-06-20T14:00:00+02:00 – 2024-06-20T15:00:00+02:00

Depuis plusieurs décennies, éthologues et naturalistes interrogent l’existence de personnalités chez les animaux. Quels nouveaux récits inspirent-ils ? Comment en est renouvelée notre relation au vivant ? Ces questions seront centrales durant ce semestre, avec la désormais traditionnelle journée mondiale des intelligences animales, des promenades naturalistes dans le parc de La Villette et une journée consacrée à la collection Mondes sauvages des éditions Acte Sud. La réflexion se poursuivra autour de la question captivante du développement intellectuel du bébé. Intelligence toujours, mais cette fois artificielle les récits d’Isaac Asimov nous éclaireront sur l’avènement de l’IA que nous vivons aujourd’hui. D’une page à l’autre, laissez-vous transporter dans l’espace avec Amazonies spatiales. Bienvenue dans les imaginaires nourris de sciences

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.cite-sciences.fr/ »}] https://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/conferences-en-ligne/ La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

conférences débats