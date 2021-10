Sélestat Sélestat Bas-Rhin, Sélestat Les conférences du mercredi Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Les conférences du mercredi Sélestat, 27 octobre 2021, Sélestat. Les conférences du mercredi Sélestat

2021-10-27 – 2021-10-27

Sélestat Bas-Rhin Conférences autour des thématiques qui parcourent l’exposition et notamment celle du rapport de l’homme à son environnement. 27/10 : la nature agit, l’artiste fait – 10/11 : la présence du corps, la trace du geste. Conférences autour de thématiques au FRAC Alsace +33 3 88 58 87 55 Conférences autour des thématiques qui parcourent l’exposition et notamment celle du rapport de l’homme à son environnement. 27/10 : la nature agit, l’artiste fait – 10/11 : la présence du corps, la trace du geste. Sélestat

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu Sélestat Adresse Ville Sélestat lieuville Sélestat