Les conférences du jeudi est un cycle de conférences mensuelles de septembre 2020 à juin 2021 organisé par trois partenaires : les Archives départementales de la Haute-Marne, l’association ArchéOlonnA et le musée de Saint-Dizier. Ce mois-ci, nous accueillons, Michel Kasprzyk, archéologue à l’INRAP, spécialiste de la fin de l’Antiquité. Il présentera le dépôt métallique de Roches-Bettaincourt, découverte exceptionnelle d’un ensemble d’une soixantaine de pièce archéologiques: outils agricoles, vaisselle de table dont d’exceptionnelle forces, faux et plat en plomb. L’ensemble de ce mobilier archéologique est la propriété de la commune de Roches-Bettaincourt et est déposé au musée de Saint-Dizier et a été entièrement restauré au LAM à Nancy avec le soutien du Service régional de l’Archéologie de la Drac Grand Est.

Gratuit, visible uniquement en direct sur Facebook

« Un dépôt de vaisselle et d'outillage du IVe siècle à Roches-Bettaincourt (52) », par Michel Kasprzyk, archéologue à l'Inrap

2021-04-22T18:30:00 2021-04-22T19:30:00

