Page Facebook : Musée de Saint-Dizier, le jeudi 18 mars à 18:30

Les conférences du jeudi est un cycle de conférences mensuelles de septembre 2020 à juin 2021 organisé par trois partenaires : les Archives départementales de la Haute-Marne, l’association ArchéOlonnA et le musée de Saint-Dizier.

Ce mois-ci, nous accueillons Laure Ménétrier, directrice du musée du vin de champagne et d’archéologie régionale à Epernay présenter les nouveaux aménagements et la nouvelle présentation des collections du musée dont l’ouverture est proche après plusieurs années de rénovation.

Après un vaste projet de réhabilitation, le château Perrier à Epernay, classé monument historique, offre un écrin architectural exceptionnel pour mettre en valeur les collections du musée. Situé avenue de Champagne, le site fait partie du bien inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, sous l’appellation « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne ». La conférence s’articulera autour de deux axes principaux :

* la présentation du projet de rénovation architecturale et de modernisation muséographique avec un nouveau parcours muséal ayant pour fil conducteur la craie en Champagne et qui se décline en quatre sections distinctes (notamment la section archéologique et celle dédiée à l’histoire du vin de Champagne).

* les ambitions scientifiques, culturelles et touristiques du Musée qui souhaite se positionner comme un musée de territoire, un lieu scientifique et culturel de référence grâce à ses collections et ses actions culturelles et un marqueur de territoire inscrit dans la cité et qui contribue au rayonnement international de la ville et du territoire.

Gratuit, visible uniquement en direct sur Facebook

« Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale : métamorphose du château Perrier », par Laure Ménétrier, directrice du musée du vin de champagne et d’archéologie régionale à Epernay

