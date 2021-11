Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Les conférences du conservatoire – Anniversaire Saint-Saëns Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Les conférences du conservatoire – Anniversaire Saint-Saëns Saint-Malo, 9 décembre 2021, Saint-Malo. Les conférences du conservatoire – Anniversaire Saint-Saëns 4ème lieu de la Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

2021-12-09 18:30:00 – 2021-12-09 4ème lieu de la Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Conférence : Saint-Saëns l’homme et son œuvre, par les classes du Conservatoire Homme incontournable du 19e siècle, humaniste, défenseur de la culture française à travers le monde, professeur, la conception artistique de Saint-Saëns a bouleversé le monde de la musique. Le centième anniversaire de sa mort est l’occasion de percevoir le portrait d’un homme au destin hors du commun. Conférence donnée par Laurent Ronzon, directeur du Conservatoire Claude Debussy de Saint-Malo Entrée libre, dans la limite des places disponibles. guichetculture@saint-malo.fr +33 2 99 40 78 04 Conférence : Saint-Saëns l’homme et son œuvre, par les classes du Conservatoire Homme incontournable du 19e siècle, humaniste, défenseur de la culture française à travers le monde, professeur, la conception artistique de Saint-Saëns a bouleversé le monde de la musique. Le centième anniversaire de sa mort est l’occasion de percevoir le portrait d’un homme au destin hors du commun. Conférence donnée par Laurent Ronzon, directeur du Conservatoire Claude Debussy de Saint-Malo Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 4ème lieu de la Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse 4ème lieu de la Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Ville Saint-Malo lieuville 4ème lieu de la Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo