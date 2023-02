Les conférences du Château – Les mystères du Carnaval Château des Baumes Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-03-17

Bouches-du-Rhone Carnaval nous évoque la vitalité joyeuse, des enfants déguisés, le grotesque et le sublime entremêlés. Au-delà des cortèges colorés et des chars spectaculaires subsiste dans cette fête populaire un archaïsme palpable. Le carnaval récupéré par le christianisme comme défoulement salutaire avant les privations du carême, plonge ses racines dans l’histoire la plus reculée de notre espèce .En voyageant aux confins de l’histoire, les étonnantes origines du carnaval se révèlent et nous éclairent sur les anciens mystères. Michèle Cottini vous embarque dans son récit à la découverte du Carnaval et de ses origines lors d’une conférence au château des Baumes. Office de Tourisme d’Istres Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres

