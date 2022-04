Les conférences des « Jeudis du musée » au Musée Historique Biarritz, 19 mai 2022, Biarritz.

Les conférences des « Jeudis du musée » au Musée Historique

2022-05-19 18:00:00 – 2022-05-19 Rue Broquedis Eglise Saint Andrew’s

EUR 8 8 Les conférences des « Jeudis du musée » avec Jean-Loup Ménochet.

Les après-midi d’été, comme lovée sur la Concha, elle nous parait fraîche et indolente. A la nuit tombée, lumineuse et insolente, elle sait aussi nous enivrer. San Sebastian, la cité basque du Guipuzkoa joue la dualité : celle de son histoire, entre arsenal et villégiature balnéaire, celle de son cœur, populaire et aristocratique, celle de son peuple enfin, entre tradition et modernité.

Enserrée dans ses remparts jusqu’au XIXe siècle, enjeu stratégique plusieurs fois ravagé par les guerres, la cité a toujours su se relever et s’adapter. Du « casco viejo » à la ville romantique, nous aborderons l’histoire tumultueuse de cette grande station balnéaire européenne.

