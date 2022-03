Les conférences des « Jeudis du musée » au Musée Historique Biarritz, 7 avril 2022, Biarritz.

Les conférences des « Jeudis du musée » au Musée Historique Rue Broquedis Eglise Saint Andrew’s Biarritz

2022-04-07 – 2022-04-07 Rue Broquedis Eglise Saint Andrew’s

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

EUR 8 8 Les conférences des « Jeudis du musée » avec Jean-Loup Ménochet.

Parcs à fabriques et art rustique : les merveilles du jardin onirique

A partir de la Renaissance, les jardins deviennent l’objet de toutes les attentions.

Les propriétaires, alchimistes, philosophes ou mystiques, mêlent avec fantaisie, humour et poésie, toutes les virtualités artistiques des grottes artificielles, des pavillons étranges aux décors maniéristes ou naturalistes, des trompe-l’œil maçonnés sur des façades aveugles, des personnages et des animaux réels ou fantasmagoriques.

Le jardin onirique est né, paradis terrestre au milieu des bois, jungle exotique au bord de l’Atlantique, jardin des monstres en Italie, grotesques baroques en Bohême… Entre XVIe siècle et XXIe siècle, parcourons une Europe du fabuleux à la découverte de ces étonnants jardins !

musee historique

Rue Broquedis Eglise Saint Andrew’s Biarritz

