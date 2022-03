Les conférences des « Jeudis du musée » au Musée Historique Biarritz, 17 mars 2022, Biarritz.

Les conférences des « Jeudis du musée » au Musée Historique Rue Broquedis Eglise Saint Andrew’s Biarritz

2022-03-17 – 2022-03-17 Rue Broquedis Eglise Saint Andrew’s

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

EUR 8 8 Les conférences des « Jeudis du musée » avec Jean-Loup Ménochet.

Atlantikwall : le mur de l’Atlantique sur la côte basque de Bayonne à Hendaye.

Le Mur de l’Atlantique, ou Atlantikwall, est l’un des ouvrages les plus imposants jamais réalisés par l’homme. Patrimoine exceptionnel très longtemps ignoré en raison des heures sombres de l’occupation qu’il rappelle, il commence peu à peu à susciter un intérêt historique certain. Nous connaissons tous les emblématiques « blockhaus » des rivages landais ou les fortifications des plages du débarquement, mais qu’en est-il de la côte basque ? De l’Adour à la Bidassoa, se déploie un fantastique réseau de défense qui révèle certains ouvrages parmi les plus étonnants et les plus complexes de l’Atlantikwall.

Durée : 2h (avec une séance de questions/réponses en fin de conférence)

