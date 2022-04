LES CONFÉRENCES DE MIREILLE À AMBRUSSUM : LE THÉÂTRE ANTIQUE

2022-04-29 – 2022-04-29 Mireille Sanchez, professeure de Lettres Classiques et présidente de l’ARELAM va donner une conférence sur le théâtre antique au site archéologique gallo-romain d’Ambrussum à Villetelle le vendredi 29 avril 2022 à 18h30. De l’invention du théâtre en Grèce à la construction des grands monuments comme le théâtre antique d’Orange, Mireille Sanchez vous fait découvrir les origines du 6ème art sous tous ses aspects : fonctionnement, acteurs, monuments… Entrée libre et gratuite, réservation conseillée.

Tout public. Informations et réservations :

04 67 02 22 33

