Les conférences de l’Institut – « Construire l’humain » Auditorium André et Liliane Bettencourt de l’Institut de France Paris, lundi 26 février 2024.

Le lundi 26 février 2024

de 17h00 à 18h15

Le lundi 11 mars 2024

de 17h00 à 18h15

Le lundi 25 mars 2024

de 17h00 à 18h15

Le lundi 22 avril 2024

de 17h00 à 18h15

Le lundi 06 mai 2024

de 17h00 à 18h15

Le lundi 13 mai 2024

de 17h00 à 18h15

Le lundi 03 juin 2024

de 17h00 à 18h15

Le lundi 10 juin 2024

de 17h00 à 18h15

.Tout public. gratuit

Les réservations se font via le site de l’Institut et les conférences se tiendront à l’auditorium André et Liliane Bettencourt de l’Institut de France (3 rue Mazarine, Paris 6e). Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Depuis 2019, l’Institut de France propose des cycles de conférences afin de transmettre et de rendre plus accessible le savoir qui circule en ses murs. Porté par les académies qui y travaillent (l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts, l’Académie des sciences morales et politiques), le programme annuel est composé de thématiques riches et variées.

Le problème complexe que nous aborderons est celui de la construction de l’animal humain. Au cours de cette série de huit conférences qui vont s’étendre jusqu’au mois de juin, cette question sera traitée d’un double point de vue biologique et culturel.

Biologiquement, l’évolution du cerveau est décisive par ses profondes conséquences sur le comportement, tout particulièrement sur les pratiques culturelles et les liens sociétaux. D’où l’importance de saisir les changements évolutifs des programmes de développement cérébral ayant permis l’émergence des fonctions cognitives, d’une amplitude inégalée, qui caractérisent notre espèce. Mais il n’y a pas que le cerveau, et nous verrons aussi comment certains métissages ont joué un rôle clef dans notre adaptation génétique et immunitaire aux environnements nouveaux rencontrés par Homo sapiens au cours de ses migrations.

Culturellement, notre trajectoire évolutive séparée depuis quelques 7 millions d’années, de celle des chimpanzés et bonobos, nous a comme « sortis de la nature ». Depuis Homo habilis, les homininés, n’ont cessé d’inventer des outils et des technologies, imposant des modifications irréversibles à notre milieu naturel. Parmi les sciences humaines, l’ethnographie et les recherches en préhistoire éclairent sur l’émergence et l’évolution des rôles sociaux, dont ceux liés au genre. De son côté, l’archéologie nous instruit sur l’évolution et l’expression matérielle des premières cultures symboliques au cours de nos 300,000 années d’histoire évolutive. Au terme de ce parcours, nous espérons être mieux informés des éléments biologiques et culturels ayant conduit Homo sapiens, à socialiser son environnement et à se construire des visions du monde historiquement évolutives et géographiquement diversifiées.

[ Programme ]

26/02/2024 de 17h à 18h15 : Introduction par Antoine TRILLER – « Devenir humain : la tyrannie du cerveau » par Jean-Jacques HUBLIN, Collège de France, chaire de paléoanthropologie.

11/03/2024 de 17h à 18h15 : « À l’origine des techniques, il y a plus de 3 Ma : qui, comment, pourquoi ? » par Hélène ROCHE, Maison d’archéologie et d’ethnologie René-Ginouvès-UMR 8068, technologie et ethnologie des mondes préhistoriques.

25/03/2024 de 17h à 18h15 : « Développement et évolution du cerveau humain : des cellules souches aux circuits neuronaux » par Pierre VANDERHAEGEN, Institut du cerveau de Leuwen, département des neurosciences.

22/04/2024 de 17h à 18h15 : « Aux origines du genre » par Claudine COHEN, EHESS, Centre de recherche sur les arts et le langage (CRAL) et EPHE-PSL (Laboratoire biogéosciences).

06/05/2024 de 17h à 18h15 : « Du tangible à l’intangible : comment les cultures symboliques ont façonné l’humanité » par Solange RIGAUD, PACEA-De la préhistoire à l’actuel : culture, environnement et anthropologie.

13/05/2024 de 17h à 18h15 : « L’art paléolithique : récit d’un monde en images » par Carole FRITZ, Centre de recherche et d’études pour l’art préhistorique Émile Cartailhac-CNRS UMR 8220 LAMS.

03/06/2024 de 17h à 18h15 : « Diversité génomique, métissage et adaptation humaine » par Lluis QUINTANA-MURCI, Institut Pasteur, unité de génétique évolutive humaine.

10/06/2024 de 17h à 18h15 : « Un singe au cerveau trop gros » par Alain PROCHIANTZ, Académie des sciences, Collège de France, chaire des processus morphogéniques. Conclusion par Antoine TRILLER.

Informations d’accès :

Les conférences se tiendront les lundis de 17h à 18h15 à l’auditorium André et Liliane Bettencourt de l’Institut de France (3 rue Mazarine, Paris 6e). Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Auditorium André et Liliane Bettencourt de l’Institut de France 3 rue Mazarine 75006

Contact : https://www.institutdefrance.fr/ https://www.facebook.com/Institut-de-France-2030197567243263 https://www.facebook.com/Institut-de-France-2030197567243263 https://www.institutdefrance.fr/les-conferences/

Institut de France