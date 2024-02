Les conférences de l’Institut – « Conférences d’un fauteuil de l’académie des beaux-arts » Auditorium André et Liliane Bettencourt de l’Institut de France Paris, lundi 26 février 2024.

Les réservations se font via le site de l’Institut et les conférences se tiendront à l’auditorium André et Liliane Bettencourt de l’Institut de France (3 rue Mazarine, Paris 6e). Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Depuis 2019, l’Institut de France propose des cycles de conférences afin de transmettre et de rendre plus accessible le savoir qui circule en ses murs. Porté par les académies qui y travaillent (l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts, l’Académie des sciences morales et politiques), le programme annuel est composé de thématiques riches et variées.

Avec les Conférences d’un fauteuil de l’Académie des beaux-arts, le secrétaire perpétuel Laurent Petitgirard a souhaité que l’Académie des beaux-arts rende hommage aux créateurs qui se sont succédé au fil des siècles au sein de la Compagnie.

À travers ce cycle, huit académiciens issus de quatre sections artistiques – architecture, sculpture, gravure et dessin, cinéma et audiovisuel – présenteront les personnalités et les œuvres de leurs prédécesseurs ainsi que leurs propres travaux. Ce regard rétrospectif, exploration de la richesse du patrimoine artistique français, sera également l’occasion de (re)découvrir des artistes parfois méconnus.

Le cycle qui débute avec la conférence d’Aymeric Zublena, architecte et urbaniste, comprend des interventions du réalisateur Jean-Jacques Annaud, du sculpteur Jean Anguera, des peintres Philippe Garel et Fabrice Hyber, des graveurs Erik Desmazières et Pierre Collin, et de l’architecte Anne Démians.

Programme

26/02/2024 de 18h45 à 20h : « De Pierre Paris (1795) à Aymeric Zublena (2008) » par Aymeric ZUBLENA, 3ᵉ Fauteuil de la section d’architecture.

11/03/2024 de 18h45 à 20h : « De René Clément (1986) à Jean-Jacques Annaud (2007) » par Jean-Jacques ANNAUD, 3ᵉ Fauteuil de la section cinéma et audiovisuel

25/03/2024 de 18h45 à 20h : « De Claude Dejoux (1795) à Jean Anguera (2013) » par Jean ANGUERA, 3ᵉ Fauteuil de la section de sculpture.

22/04/2024 de 18h45 à 20h : « De Vivent Denon (1803) à Philippe Garel (2015) » par Philippe GAREL, 5ᵉ Fauteuil de la section de peinture.

06/05/2024 de 18h45 à 20h : « De Charles Bervic (1803) à Érik Desmazières (2008) » par Érik DESMAZIÈRES, 1ᵉʳ Fauteuil de la section de gravure et dessin.

13/05/2024 de 18h45 à 20h : « De Pierre Guérin (1815) à Fabrice Hyber (2018) » par Fabrice HYBER, 9ᵉ Fauteuil de la section de peinture.

03/06/2024 de 18h45 à 20h : « De Auguste Boucher-Desnoyers (1816) à Pierre Collin (2018) » par Pierre COLLIN, 4ᵉ Fauteuil de la section de gravure et dessin.

10/06/2024 de 18h45 à 20h : « D’Étienne Boullée (1795) à Anne Démians (2021) » par Anne DÉMIANS, 4ᵉ Fauteuil de la section d’architecture.

Informations d’accès :

Les conférences se tiendront les lundis de 18h45 à 20h à l’auditorium André et Liliane Bettencourt de l’Institut de France (3 rue Mazarine, Paris 6e). Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Auditorium André et Liliane Bettencourt de l’Institut de France 3 rue Mazarine 75006

