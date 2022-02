Les conférences de la Sylve: Le singulier destin d’Anne de Bretagne Coye-la-Forêt, 26 février 2022, Coye-la-Forêt.

Les conférences de la Sylve: Le singulier destin d’Anne de Bretagne Coye-la-Forêt

2022-02-26 – 2022-02-26

Coye-la-Forêt Oise

Entourée de mystères et de mythes, Anne de Bretagne (1477-1514) a été l’objet de nombreuses biographies.

Sa vie en « accéléré », peu enviable – deux fois reine de France, quatorze fois enceinte, sept enfants dont deux seuls survivants, décès à moins 37 ans… – est contemporaine d’une période exceptionnelle, à la croisée du Moyen Age et des Temps modernes.

Son histoire est aussi celle, en miroir, du royaume de France et du duché de Bretagne dont elle a tenté de préserver envers et contre tout l’indépendance.

Joël Cornette*, historien, retrace cet itinéraire d’exception, en portant un regard neuf sur cette femme aussi énigmatique que complexe.

https://www.lasylve.fr/transmettre/conferences.php

La Sylve

Coye-la-Forêt

