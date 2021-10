Les conférences de Balades et Découverte Trégastel, 4 novembre 2021, Trégastel.

Les conférences de Balades et Découverte 2021-11-04 17:00:00 – 2021-11-04 Place Sainte Anne Centre des congrès

Trégastel Côtes d’Armor Trégastel

Le dictionnaire amoureux des îles, un époustouflant voyage autour du monde. Pour l’amour des îles.

Nous, Trégastellois, la mer nous parle et Hervé Hamon, avec bonheur nous parle de la mer et de ces tas de terre qui ont pris le large. De Bréhat (ah Bréhat!) à Batz et Belle-île, nous connaissons toutes nos îles bretonnes.

Et, au-delà? Suivons Hervé Hamon qui nous entraîne au bout du monde vers ces îles, lieux trésors, de pirates, de négriers, de solitude et aussi de joie.

Un tour du monde plein d’histoires sur des îles aussi diverses les unes que les autres par leur forme, leur climat, leurs populations.

Le conférencier, Hervé Hamon est écrivain et passionné des “Terres de mer”. Membre des écrivains de marine, lauréat du prix “Mémoires de la Mer”.

+33 2 96 23 86 82

