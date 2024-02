Les Conférences Armées Zone Ouest – Général (2S) Dominique Trinquand Sciences Po Rennes – Institut d’Etudes Politiques Rennes, mercredi 3 avril 2024.

Les Conférences Armées Zone Ouest – Général (2S) Dominique Trinquand Sciences Po Rennes – Institut d’Etudes Politiques Rennes Mercredi 3 avril, 19h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-03 19:00

Fin : 2024-04-03 20:30

L’effet papillon des conflits mondiaux Mercredi 3 avril, 19h00 1

https://www.facebook.com/DefenseOuest/?locale=fr_FR

Le 24 février 2022, lorsqu’il déclenche une opération militaire pour envahir l’Ukraine, Vladimir Poutine ne viole pas uniquement l’intégrité territoriale d’un pays, il bouleverse également l’équilibre géostratégique précaire qui régnait depuis 1945. Au-delà de ce conflit qui n’implique en apparence que deux parties, un monde s’effondre.

Un autre monde voit le jour. Les géants d’hier entament une phase de transformation, tandis que la guerre en Ukraine démontre le caractère essentiel de la résilience des sociétés pour se protéger.

Le général Trinquand propose une analyse politique et militaire précise de ce monde à venir, un éclairage essentiel pour tout comprendre des mouvements géostratégiques et des nouveaux rapports de force.

Que fait l’Europe ? Les Etats-Unis vont-ils quitter l’OTAN ? Quid du Moyen Orient ? Peut-on craindre un conflit Chine – Taïwan ? Quid de la Corée du Nord ?

Parking uniquement rue George Sand ou boulevard de la Duchesse Anne.

Posez votre question en vidéo directement au général Trinquand sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/DefenseOuest/?locale=fr_FR

Le général Trinquand dédicace son livre à partir de 18h15

Inscription obligatoire au mail précisé dans l’annonce

Sciences Po Rennes – Institut d’Etudes Politiques 104 Boulevard de la duchesse Anne, 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine