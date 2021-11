Miramas centre ville Bouches-du-Rhône, Miramas Les concours de l’office de Tourisme centre ville Miramas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

### **Illuminations et décorations de Noël** 2 catégories : maisons et balcons. Inscriptions avant le 17 décembre ### **La 18° édition de la ronde des crèches** Destinée aux familles Inscriptions du 4 décembre au 4 janvier 2022 Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme Miramas au 04 90 58 08 24

