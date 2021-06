Les concerts trempés Place de la Gare d’eau,Bois-Blancs, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Lille.

Choisissez votre concert sur l’eau, réservez votre barque et embarquez pour profiter d’un moment musical au milieu de la Gare d’eau. Les groupes jouent sur une barge, un bar se faufile entre vos barques, le concert se joue et vous fait profiter de l’instant suspendu sur les ondes. Restauration sur berge au retour. Bar et after D.J pour poursuivre à bord du bateau « Hydroplane » … **Programmation**: **Vendredi 16 juillet 2021, à partir de 19H** Toybloïd (garage punk : du rouge à lèvre parfumé à la kro) à 20H et 21H30 [https://www.youtube.com/watch?v=INhmRKYKa88](https://www.youtube.com/watch?v=INhmRKYKa88) After par DJ Blondin **Samedi 17 juillet 2021, à partir de 16H** El Maout (electro-rap buccal : un homme-orchestre a capella) à 17H et 18H30 [https://www.youtube.com/watch?v=ZacfkG126EU&t=121s](https://www.youtube.com/watch?v=ZacfkG126EU&t=121s) Trauma Riposte (chansons : psychothérapie collective au ukulélé) à 20H et 21H30 After par El Maout et … **Dimanche 18 juillet 2021, à partir de 14H** Orange Dream (rock indé : un rêve acide et doux à éplucher) à 15H et 16H30 [https://www.youtube.com/watch?v=4jYMRv5kxEk](https://www.youtube.com/watch?v=4jYMRv5kxEk) Dawntone (folk blues : douceur entêtante à fleur de peau) à 18H et 19H30 En partenariat avec : Autour d’Eaux, Le LoveBoat, Au Plus Vite, Ville de Lille, Région Hauts de France

Inscription obligatoire sur Helloasso

Place de la Gare d’eau,Bois-Blancs Quai de l’Ouest Lille Bois-Blancs Nord



