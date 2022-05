Les concerts trempés Colysée Lambersart, 25 juin 2022, Lambersart.

Les concerts trempés

du samedi 25 juin au dimanche 26 juin à Colysée Lambersart

Transport Culturel Fluvial présente, en partenariat avec Autour d’Eaux, Au plus Vite et Le LoveBoat: Les Concerts Trempés ! Une barque, des rames, un verre et un concert! Choisissez votre concert, réservez votre barque et venez profiter d’un moment musical au fil de l’eau. Les groupes jouent sur une bargette, un bar mobile se faufile entre les barques pour désaltérer les rameurs.euses fatigué.e.s, Avant de venir: – Faites une équipe de 4 personnes – Choisissez le groupe et l’horaire sur hello asso : [https://www.helloasso.com/associations/transport-culturel-fluvial/evenements/rdv-gare-d-eau-concerts-trempes](https://www.helloasso.com/associations/transport-culturel-fluvial/evenements/rdv-gare-d-eau-concerts-trempes) – Assurez vous d’avoir reçu l’email de confirmation – Prévoyez un peu de monnaie – Echauffez vous les épaules Le jour J : – Venez une demie heure avant le debut du concert – Embarquez grace à Autour d’Eaux – Ramez ( un peu ) – Profitez d’un verre ( payant) sur l’eau livré en douceur – Appréciez la programmation du LoveBoat ( 40 min de concert) – Ramez ( encore un peu ) PROGRAMMATION : SAMEDI 25 juin 2022 BRACCO ( Mega wave pour autoroutes ) 16 h 30 et 18 h Leturcmecanique.bandcamp.com/album/grave Trobar Clus ( electro ovni) 20 h et 21 h 30 [[https://trobarclusmusic.com](https://trobarclusmusic.com)](https://trobarclusmusic.com) DIMANCHE 26 juin 2022 Yass Body ( groove terrien) 15 h et 16 h 30 [[https://soundcloud.com/yassbody](https://soundcloud.com/yassbody)](https://soundcloud.com/yassbody) Joni Ile ( bedroom pop indé) 18 h et 19 h 30 [[http://joniile.bandcamp.com](http://joniile.bandcamp.com)](http://joniile.bandcamp.com) Le samedi, la fête se poursuit en Bal Folk organisé par CABB (Comté d’animation des Bois blancs )

Colysée Lambersart Avenue du Colysée Lambersart Nord



