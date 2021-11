LES CONCERTS SCIENTIFIQUES D’OPHONIUS Le Mans, 23 janvier 2022, Le Mans.

LES CONCERTS SCIENTIFIQUES D’OPHONIUS Salle des concerts 52 Rue du Port Le Mans

2022-01-23 15:00:00 – 2022-01-23 Salle des concerts 52 Rue du Port

Le Mans Sarthe

Dans le cadre de Le Mans Sonore,

Le Mans Université propose

« OPHONIUS », Concert scientifique

Concert tout public

Un voyage musical au cœur de la physique du son.

Laissez-vous embarquer pour un voyage musical dans le monde de la physique des sons ! Entre jazz et musiques du monde, le quintet Ophonius vous fera découvrir sa perception du monde sonore et vous emmène à la rencontre des phénomènes physiques qui génèrent cette perception. Les musiciens et les chercheurs en acoustique, membres du groupe Ophonius, proposent avec les concerts scientifiques une création originale pour naviguer dans le monde de l’acoustique.

Biennale Le Mans Sonore

