Nantes

Les Concerts Sauvages du Ferrailleur Ferrailleur (Le), 28 août 2021

Horaire : 19:00

Gratuit : oui Sur la terrasse La terrasse est ouverte et les concerts sont enfin de retour au Ferrailleur ! Rendez-vous tout l'été entre le Ferrailleur et le Rond Point avec les concerts sauvages, du live gratuit, assis et en extérieur.Au programme du rock, du folk, de la pop, du punk ou encore du metal. Toutes les dates sur le site du Ferrailleur et sur ses réseaux. Début des live à partir de 19h. Dans le cadre du Voyage à Nantes Ferrailleur (Le) 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes Île de Nantes Nantes

