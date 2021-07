Pays de Belvès Pays de Belvès Dordogne, Pays-de-Belvès Les concerts-repas de l’été au café de Paris : Bone Tee & The Swing Moods Pays de Belvès Pays de Belvès Catégories d’évènement: Dordogne

Pays-de-Belvès

Les concerts-repas de l’été au café de Paris : Bone Tee & The Swing Moods Pays de Belvès, 27 juillet 2021, Pays de Belvès. Les concerts-repas de l’été au café de Paris : Bone Tee & The Swing Moods 2021-07-27 19:30:00 – 2021-07-27

Pays de Belvès Dordogne Pays de Belvès Concert de l’été au café de Paris:

Bone Tee & The Swing Moods

jump blues / swing

19H30 Concert de l’été au café de Paris:

Bone Tee & The Swing Moods

jump blues / swing

19H30 +33 5 53 59 62 40 Concert de l’été au café de Paris:

Bone Tee & The Swing Moods

jump blues / swing

19H30 belves dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Pays-de-Belvès Autres Lieu Pays de Belvès Adresse Ville Pays de Belvès lieuville 44.77602#1.00689