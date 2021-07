Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains, Vosges LES CONCERTS INSOLITES Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

LES CONCERTS INSOLITES
2021-08-01 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-01 17:00:00 17:00:00
Place Napoléon III Eglise St Amé
Plombières-les-Bains Vosges

Plombières-les-Bains Vosges Concert d’orgues mécaniques de concert avec Friedlinde RAFFIN (Allemagne), Dominic ZUMKEHR (Suisse) et Marie Tournel & Manivel (Plombières les bains).

Le concert a la particularité d'accueillir trois orgues Raffin considérés comme les orgues les plus perfectionnés en Europe. Les tourneurs d'orgues interpréterons des airs de musique classique en synchrone (2 orgues jouant en simultané). Marie Tournel & Manivel est une association spécialisée dans la musique mécanique. Elle a été primée à de nombreuses reprises dont le Grand Prix du festival des Gets en 2016.

