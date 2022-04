Les concerts gratuits du Festival Jazz In Sanguinet Sanguinet Sanguinet Catégories d’évènement: Landes

Sanguinet

Les concerts gratuits du Festival Jazz In Sanguinet Sanguinet, 9 juin 2022, Sanguinet. Les concerts gratuits du Festival Jazz In Sanguinet Sanguinet

2022-06-09 – 2022-06-09

Sanguinet Landes EUR 0 0 Autour du jazz, retrouvez ici les rendez-vous incontournables gratuits avant le festival “Jazz in Sanguinet” – Tremplin musical / Mira Music Pub : Jeudi 9 juin – Brasserie Mira – La Teste de Buch – 370 avenue Vulcain

– Swing 40 : Mardi 19 Juillet à 21H30 – Biscarrosse plage – Place de l’Océan

– One Shot : Mardi 19 juillet à 20h30 – Sanguinet “Camping Le Langeot”

Sanguinet

