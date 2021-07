Rieux-Volvestre Rieux-Volvestre Haute-Garonne, Rieux-Volvestre LES CONCERTS DU VENDREDI A RIEUX-VOLVESTRE Rieux-Volvestre Rieux-Volvestre Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Rieux-Volvestre Haute-Garonne Rieux-Volvestre Rendez-vous promenade du Préau. Des tables seront installées pour ceux qui souhaitent diner en musique. La municipalité de Rieux-Volvestre vous invite à un concert gratuit du groupe « The Amateurs » (reprises pop-rock). accueil@mairie-rieux-volvestre.fr +33 5 61 98 46 46 http://www.mairie-rieux-volvestre.fr/ Rendez-vous promenade du Préau. Des tables seront installées pour ceux qui souhaitent diner en musique. Mairie de Rieux-Volvestre dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Lieu Rieux-Volvestre Adresse THE AMATEURS Promenade du Préau