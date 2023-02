Les Concerts du Vendredi à Grâne – Récital de piano Temple protestant Grane Grane Catégories d’Évènement: Drôme

Grane

Les Concerts du Vendredi à Grâne – Récital de piano Temple protestant, 24 février 2023, Grane Grane. Les Concerts du Vendredi à Grâne – Récital de piano Le Village Temple protestant Grane Drome Temple protestant Le Village

2023-02-24 20:00:00 20:00:00 – 2023-02-24

Temple protestant Le Village

Grane

Drome Grane Au temple protestant du village de Grâne

Marie Hélène Barrier: « Je dis à mon piano ce que j’ai à te dire » http://www.grane.fr/ Temple protestant Le Village Grane

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Grane Autres Lieu Grane Adresse Grane Drome Temple protestant Le Village Ville Grane Grane lieuville Temple protestant Le Village Grane Departement Drome

Grane Grane Grane Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grane-grane/

Les Concerts du Vendredi à Grâne – Récital de piano Temple protestant 2023-02-24 was last modified: by Les Concerts du Vendredi à Grâne – Récital de piano Temple protestant Grane 24 février 2023 Drôme Grane, Drôme Le Village Temple protestant Grane Drôme Temple protestant Grane

Grane Grane Drome