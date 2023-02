Les concerts du Soixante-Cinq TARBES, 2 mars 2023, Tarbes .

Plus qu’un bar ou une brasserie, Le Soixante-Cinq propose une scène ouverte avec une programmation variée et résolument actuelle.

Allez-y pour boire un verre, pour manger et pour régaler vos oreilles lors des nombreuses soirées thématiques et concerts organisés !

Le Soixante-Cinq, on y va pour trouver une ambiance à part. C’est un lieu à fréquenter sans modération !

AU PROGRAMME DU MOIS DE MARS :

– JEUDI 2 MARS : Buen Rollito – Concert live – 20h – Gratuit

Buen Rollito vous emporte dans un voyage musical qui vous fera chanter et danser sur les rythmes d’Espagne et d’Amérique latine (grâce à ses reprises de standards de Buena Vista Social Club, Manu Chao, Muchachito, Gipsy Kings…)

– VENDREDI 3 MARS : Dj Loweek – Soirée – 20h – Gratuit

– JEUDI 9 ET VENDREDI 10 MARS : Nico wayne et Michel Foizon – Concert live – 20h – Gratuit

Une complicité de près de 30 ans lie ces deux musiciens habités par le blues.

C’est à Pau en 1992 que Nico Wayne Toussaint, harmoniciste débutant à l’époque, est présenté à Michel Foizon. Ils ont en commun la passion du blues, celui de Robert Johnson et de Muddy Waters. Le duo démarre sur les chapeaux de roue et se met à tourner régulièrement. Nico Wayne Toussaint et Michel Foizon se retrouvent pour partager cette musique qui les a rapprochés à leurs débuts dans la formule pure, fragile, intime et non moins intense qu’est celle du duo.

– JEUDI 16 MARS : One drop – Concert live – 20h – Gratuit

OneDropTrio, ce sont deux voix accompagnées d’une guitare acoustique et de percussions, interprétant des standards du rock, de la folk et de la variété internationale (Bob Dylan, Ben Harper, Janis Joplin…). Un cocktail de reprises dans une ambiance chaleureuse et intime.

– VENDREDI 17 MARS : Les acoustiques anonymes – Concert live – 20h – Gratuit

Un duo festif pour enflammer votre vendredi soir.

– JEUDI 23 MARS : Soirée accord mets et vins – 20h

En partenariat avec Vinilia65, venez découvrir une belle soirée accompagnée de bons vins.

Pour l’occasion, nos cuisiniers vous réservent une belle surprise.

– VENDREDI 24 MARS : Element project – Concert live – 20h – Gratuit

Element Project, c’est l’alliance du souffle d’un saxophone qui se pose sur le son des platines.

– JEUDI 30 MARS : Acoustiques anonymes piano voix – Concert live – 20h – Gratuit

Venez (re)découvrir les Acoustiques Anonyme sur une nouvelle formule plus jazzy and blues pour vous faire passer une super soirée de jeudi soir.

– VENDREDI 31 MARS : Dj Loweek – Soirée – 20h – Gratuit

Suivez toute l’actu du Soixante-Cinq sur sa page Facebook !

lesoixantecinq@gmail.com +33 6 83 85 12 46

