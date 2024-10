Les Concerts du mardi “Renaissance extravagante” Place des Consuls Cahors, mardi 14 janvier 2025.

Les Concerts du mardi “Renaissance extravagante” Place des Consuls Cahors Lot

Les Concerts du mardi “Renaissance extravagante”

Opus Crocus est un ensemble de quatre musiciens poly-instrumentistes curieux de créer un bouquet des musiques de la Renaissance aux effluves inattendues parfum flamenco, senteurs irlandaises et autres fragrances…

Le crocus, première fleur à renaître sous la neige et dont le pistil nous offre le safran, cette épice précieuse réintroduite en Europe par l’Espagne à l’époque de la Renaissance pour relever les plats les plus délicats, semble être ici le symbole idéal pour cet opus original qui témoigne de tout l’amour que ces quatre amis portent à la musique de cette époque.

À Clément Janequin pour le mot de la fin Soyez hardis, en joye mis !

Kévin Papillon, chant, guitare flamenca

Cécile Cardinot, chant, guitare classique

Stéphanie Alvado, chant, flute traversière, traverso

Alejandro Cespedes-Martin, chant, piano, clavecin épinette. 55 EUR.

Début : 2025-01-14 18:30:00

